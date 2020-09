Ärger auch auf Twitter

Grösseres Problem

Twitters Chief Design Officer, Dantley Davis, hat sich mittlerweile zu den Anschuldigungen, dass Twitter weisse Gesichter bevorzuge, geäussert. Ebenfalls in einem Tweet schreibt er: «Aufgrund einiger Experimente, die ich durchgeführt habe, bin ich zum Schluss gekommen, dass die Gesichtsbehaarung von Madland den Versuch beeinflusst, da der Bart einen so starken Kontrast zu seiner Haut hat.» Davis hat daher den Bart von Madland aus dem Bild herauseditiert. Tatsächlich sei ihm anschliessend der dunkelhäutige Mann in der Vorschau angezeigt worden. «Unser Team hat das Modell auf rassistische Vorurteile geprüft, bevor wir es veröffentlicht haben», so Davis.