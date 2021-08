Islamistischer Anschlag in Niamey? : Bewaffnete Angreifer in Niger töten 14 Kinder und 23 Erwachsene

37 Menschen sind in Niger bei einem Angriff durch Bewaffnete auf Motorrädern ums Leben gekommen. Wer das Attentat verübt hat, ist noch unklar.

Bewaffnete auf Motorrädern haben im westafrikanischen Staat Niger laut der Regierung 37 Menschen getötet. Sie hätten am Montag das Dorf «Darey Dey» in der Region «Tillaberi» an der Grenze zu Mali angegriffen, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Unter den Toten seien auch 14 Kinder.