Nigeria : Bewaffnete befreien über 1800 Häftlinge aus Gefängnis

Eindringlinge haben sich mit Sprengsätzen und Schusswaffen Zugang zum Gefängnis verschafft und die Inhaftierten rausgeholt. Wer hinter der Aktion steckt, ist noch unklar.

Bereits im vergangenen Herbst war es in Nigeria zu Unruhen in einem Gefängnis in der Hauptstadt Lagos gekommen. Die nigerianische Regierung ging damals gegen junge Demonstranten vor, die gegen Polizeigewalt protestierten.

Bewaffnete Angreifer haben mehr als 1800 Häftlinge aus einem Gefängnis im Süden Nigerias befreit. Wie die Strafvollzugsbehörde am Montag mitteilte, wurde das Gefängnis in der Stadt Owerri im südlichen Bundesstaat Imo von schwer bewaffneten Männern attackiert. Die Angreifer zündeten den Angaben zufolge Sprengsätze, um in die Haftanstalt einzudringen, und lieferten sich Schusswechsel mit den Gefängniswärtern. Ein Sprecher der Gefängnisbehörde in Imo konnte zunächst nicht sagen, wie viele Häftlinge genau entkamen.