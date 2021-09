Ausgangssperre in Zamfara : Bewaffnete Männer entführen in Nigeria über 70 Schulkinder

Extremisten haben in Nigeria einmal mehr eine Schule angegriffen und Kinder verschleppt. Die Regierung des Bundesstaates schloss als Reaktion alle Grund- und Sekundarschulen.

Die «Salihu Tanko Islamic School» in Tegina, Nigeria (Symbolbild).

Seit Dezember 2020 gab es in Nigeria rund 1000 Kindesentführungen.

Im westafrikanischen Nigeria gab es in den letzten Jahren immer wieder Angriffe auf Schülerinnen und Schüler. Etwa im Februar, als Bewaffnete hunderte Mädchen aus einem Internat im Norden entführten. Oder im Mai, als es eine Attacke auf eine Koranschule gab. Jetzt ist es schon wieder passiert: Bewaffnete Männer haben an einer Sekundarschule 73 Schulkinder verschleppt, im nordwestlichen Bundesstaat Zamfara. Das bestätigte der Polizeisprecher Muhammad Shehu der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend.