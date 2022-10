Zeugenaufruf nach Raubüberfall: Bewaffnete Männer überfallen Luzerner Bar  

Die Bar «Café Nuova Vita Grabus» befindet sich am Fluhmühlerain 4 in der Stadt Luzern.

Am Sonntagabend haben Unbekannte eine Bar in Luzern überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Stadt Luzern kam es am Sonntagabend, dem 9. Oktober 2022, zu einem Raubüberfall: Zwei unbekannte, maskierte Männer betraten ungefähr um 21.30 Uhr die Bar «Café Nuova Vita Grabus» am Fluhmühlerain 4. Mit Waffen bedrohten die beiden Männer die Gäste sowie das Personal und entwendeten anschliessend ein Serviceportemonnaie. Danach flüchteten sie mit einem Auto. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.