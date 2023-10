Bewaffnete überfallen Bankfiliale in Bassecourt

Heute Morgen überfielen bewaffnete Unbekannte eine Bankfiliale in Bassecourt.

Die jurassische Staatsanwaltschaft und die jurassische Kriminalpolizei teilen in einer Medienmitteilung mit, dass sie heute Morgen um kurz nach 8.30 Uhr über einen Raubüberfall in der jurassischen Kantonalbank in Bassecourt informiert wurden.