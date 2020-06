Wollishofen ZH

Bewaffneter Mann raubt Tankstelle aus

Am Dienstagmorgen ereignete sich im Kreis 2 ein Überfall auf einen Tankstellenshop. Der bewaffnete Mann erbeutete dabei mehrere Hundert Franken Bargeld.

Am Dienstagmorgen überfiel ein bewaffneter Mann den Tankstellenshop am Mythenquai 320.

Kurz nach 3 Uhr betrat am Dienstag ein unbekannter Mann den BP-Tankstellenshop am Mythenquai 320 in Zürich und bedrohte das Verkaufspersonal mit einer Stichwaffe. Der Unbekannte flüchtete anschliessend mit mehreren Hundert Franken in Richtung Landiwiese. Eine Verkäuferin wurde beim Vorfall leicht an der Hand verletzt.