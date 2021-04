Arbon - Bewaffneter Mann überfällt Bahnhofkiosk und flieht mit dem Zug

19.04.2021, St. Margrethen / Widnau SG: Bei einer arbeitsrechtlichen und fremdenpolizeilichen Kontrolle wurden am Montagvormittag sechs Arbeiter in einem Malerbetrieb festgenommen. Ihnen fehlten die nötigen Arbeitsbewilligungen. Die fünf Angestellten werden in ihre Herkunftsländer ausgeschafft. Der Geschäftsinhaber wird nach Deutschland weggewiesen, da er dort einen Wohnsitz hat. (Symbolbild)

Arbon, 21.04.2021: Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag den Bahnhofkiosk in Arbon überfallen. Er hat eine Angestellte mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert. Anschliessend ist er laut der Kapo Thurgau mit der Beute in einen Zug gestiegen. Die Fahndung der Kantonspolizei Thurgau blieb vorerst ergebnislos.

Ein bewaffneter Mann betrat am Mittwochnachmittag um etwa 16.30 Uhr den Bahnhofkiosk in Arbon, bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Kurz darauf verliess er mit der Beute den Kiosk und stieg in einen Zug, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit. Es handle sich um den Zug in Richtung Romanshorn mit Abfahrtszeit 16.34 Uhr. Die Angestellte wurde beim Raubüberfall nicht verletzt.



Die Fahndung der Kantonspolizei Thurgau blieb vorerst ergebnislos. Der Kriminaltechnische Dienst sicherte die Spuren am Tatort, die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.