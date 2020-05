Mit Pistole

Bewaffneter Räuber überfällt Post-Filiale in Sins

In der Freiämter Gemeinde Sins ist es am Freitagnachmittag zu einem Überfall auf die Post-Filiale gekommen. Der mutmassliche Räuber konnte mit mehreren Tausend Franken fliehen.

In Sins AG wurde die Psot-filiale in Sins AG überfallen. Verletzt wurde niemand.

Ein Leser meldete, dass die Post-Filiale in Sins AG am Freitagnachmittag überfallen wurde. Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt die Kantonspolizei Aargau den Überfall. Polizeisprecher Roland Pfister: « Am Freitag gegen 16.00 Uhr gab es einen bewaffneten Raubüberfall auf die Poststelle in Sins.» Beim Überfall sei niemand verletzt worden.