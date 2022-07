Weinfelden TG : Bewaffneter Raubüberfall auf Coop-Tankstelle – Täter auf der Flucht

Am Dienstag hat ein Unbekannter den Tankstellenshop in Weinfelden überfallen. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Am 5. Juli 2022 hat ein Unbekannter einen Tankstellenshop in Weinfelden überfallen.

Ein Mann habe kurz vor 13.45 Uhr den Coop-Tankstellenshop an der Fichtenstrasse in Weinfelden TG betreten und die alleine anwesende Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und Bargeld gefordert, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung. Wenig später flüchtete der Täter laut Polizei mit Bargeld in unbekannter Höhe zu Fuss in Richtung Zentrum.