Gstaad: Bewaffneter Raubüberfall auf Schmuckladen – Täter entkommen

Am Donnerstagmittag wurde in Gstaad ein Schmuckladen ausgeraubt. Die regionale Staatsanwaltschaft Oberland ermittelt.

Am Donnerstag um kurz vor 12.30 Uhr betraten zwei Personen eine Bijouterie an der Promenade in Gstaad, wie die Polizei in einer Meldung mitteilt. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern bedrohten sie mehrere Angestellte mit Faustfeuerwaffen und entnahmen mehrere Wertgegenstände. Sie verliessen das Geschäft und flüchteten in einem Auto in Richtung Ortsausgang Gstaad. Es wurde niemand verletzt.