Roggwil TG: Bewaffneter Überfall auf Volg-Filiale – Kennst du diesen Mann? 

In Roggwil TG kam es am Samstag zu einem bewaffneten Überfall auf eine Volg-Filiale.

Ein unbekannter Täter klingelte am Samstag gegen 5.15 Uhr beim Hintereingang der Volg-Filiale in Roggwil TG an der St. Gallerstrasse. Er bedrohte die anwesende Verkäuferin mit einer Pistole und erzwang die Herausgabe von Bargeld. Laut der Kapo Thurgau verliess der Mann kurz darauf das Geschäft mit dem Deliktsgut in unbekannter Höhe zu Fuss in Richtung St. Gallerstrasse.