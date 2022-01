Misshandlungsvorwürfe – Bewahrt eine 13 Jahre alte Einigung Prinz Andrew vor einem Prozess?

In dem Misshandlungsskandal rund um den mittlerweile verstorbenen Jeffrey Epstein wird auch Prinz Andrews Name genannt.

Bei den Misshandlungsanschuldigungen gegen den britischen Prinzen Andrew kommt ihm womöglich eine am Montag veröffentlichte aussergerichtliche Einigung aus dem Jahr 2009 zugute. Demnach hatte die US-Amerikanerin Virginia Giuffre mit dem Multimillionär Jeffrey Epstein vereinbart, niemanden aus dessen Umfeld zu beschuldigen, der als «potenzieller Angeklagter» gelten könnte. In dem in New York veröffentlichten Dokument ist auch eine Zahlung von 500’000 Dollar an Virginia Roberts – ihr damaliger Name – genannt.