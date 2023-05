«Rest in Rock ‘n’ Roll!»: Bewegende Durchsage – so vermeldet Kondukteur den Tod von Tina Turner

In einem Zug nach Basel ertönte am 24. Mai plötzlich Tina Turner mit «We Don’t Need Another Hero». Dann meldete sich der SBB-Kundenbegleiter: «Geschätzte Fahrgäste, uns hat vor kurzem die traurige Nachricht erreicht, dass Tina Turner von uns gegangen ist.»



Der Kundenbegleiter gedachte dann mit bewegenden Worten dem Superstar (siehe oben im Video). Schliesslich leitete er elegant über zur Ankündigung der Einfahrt. Anscheinend kam die ungewöhnliche Durchsage gut an: In dem auf Tiktok veröffentlichten Video ist zu hören, wie eine Frau schmunzeln muss.