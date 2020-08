Fallensystem Beweise für Luchswilderei im Wallis entdeckt

Ein Forscherteam hat 17 Schlingenfallen in den Walliser Alpen entdeckt. Damit bestätigt sich der Verdacht der Wilderei.

Die Population des geschützten Luchses ist in der Schweiz im südlichen Unterwallis am tiefsten.

Geschützt und doch bedroht: Der Luchs in der Schweiz (Aufnahmen aus dem Zoo in Servion, Kanton Waadt).

Ein internationales Forscherteam unter Leitung der Universität Bern hat ein ganzes System von Luchsfallen am Rhoneknie in der Nähe von Martigny entdeckt. «Unsere Forschungsergebnisse belegen den Verdacht einer lange anhaltenden Luchswilderei, die die Ansiedlung und das Überleben der Luchspopulation im Wallis bedroht», heisst es in der Studie der Wissenschaftler aus der Schweiz, Deutschland und Schweden.