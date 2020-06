Koch steigt in die Aare

«Ich habe unter dem Anzug einen Neopren getragen»

Im Netz macht ein Video die Runde, das Daniel Koch zeigt, wie er im Anzug samt einer seiner legendären Krawatten in die Aare springt. Mr. Corona will mit solchen Messages zeigen, dass das Virus nicht weg ist und man wachsam bleiben soll.

Auf Social Media macht ein lustiges Video die Runde, das Comedian Manuel Weingartner aus Weggis LU gefunden und auf seinem Twitter-Account veröffentlicht hat: Mr. Corona Daniel Koch, wie er in die Aare springt und so beweist, dass die Aare tatsächlich «bebadbar» ist. Diesen Ausdruck erfand Koch an einer seiner zwanzig BAG-Pressekonferenzen, als er gefragt wurde, wie der Badesommer in Corona-Zeiten werde. «Die Aare wird bebadbar sein», sagte Herr Koch damals wörtlich. Diesen legendären Satz wiederholt er auch im Video.