Beweist dieses Video, dass Italien-Star Giorgio Chiellini hellsehen kann?

Giorgio Chiellini hat bereits vor dem Elfmeterschiessen seinen Spass. SRF

Darum gehts Italien gewinnt im Penaltyschiessen gegen Spanien.

Im EM-Final am Sonntag treffen die Italiener nun auf England oder Dänemark.

Zu reden gibt ein Video vor dem Elfmeterschiessen.

Er steht da. Lachend und feixend. Der italienische Captain Giorgio Chiellini. Man könnte meinen, dass Italien das EM-Halbfinal gegen Spanien (4:2 nach Penaltyschiessen) bereits gewonnen hat und im Final steht. Doch das haben die Italiener nicht. Nein. Es steht erst 1:1 und das Elfmeterschiessen beginnt gleich. Nach umkämpften aber sehr attraktiven 120 Minuten rettete sich das Team von Roberto Mancini in die letzte Phase eines K.o.-Spiels. Grund für schlechte Laune? Nein – zumindest nicht – wie erwähnt – bei Chiellini.

Der Innenverteidiger und Jordi Alba haben sich bei Schiedsrichter Felix Brych eingefunden, um die letzten Details zu besprechen. Während Alba ernst schaut, die Sache – so scheint es – nur hinter sich bringen zu wollen, ist Chiellini bester Laune. Er macht Mätzchen mit dem Spanier, kneift ihm in die Backe, umarmt ihn. Aus der Sicht des italienischen Captains wirken die Szenen so, als ob er und Alba die besten Freunde seien. Aus der Sicht des Spaniers dagegen überhaupt nicht. Alba wirkte genervt von Chiellini. Genervt, wie von einem Typen, der einem immer – etwa im Ausgang – unangenehm nah kommt.

«So ein geiler Typ!»

Ob der Italien-Captain zu diesem Zeitpunkt bereits den Ausgang der Partie ahnte? Konnte der 36-Jährige hellsehen? Wohl kaum. Vermutlich wollte er den Spanier einfach aus der Fassung bringen. Oder aber er strotzte einfach vor Selbstvertrauen. Was es auch war, die Twitter-User feiern den Fussball-Star für die Aktion.

«Wie sympathisch ist Chiellini denn bitte?!», schreibt ein User. Ein anderer meint: «Chiellini beim Münzwurf vor dem Elfmeterschiessen, so ein geiler Typ haha.» Andere glauben, dass er der Grund für den Sieg im Penaltyschiessen war. So meint ein Twitter-User: «Der Moment in dem #Chiellini das Elfmeterschiessen vor dem Elfmeterschiessen für Italien gewinnt. Und es das gesamte Team schon vorher weiss. Die Gesichter der Italiener vorher. Lachen, Selbstsicherheit. Fussball ist Kopfsache. Was ein KAPITÄN!»

Giorgio Chiellini ist vereinslos

Für Italien geht es nun am Sonntag weiter. Dann wartet im Wembley im EM-Final entweder Dänemark oder England. Sicherlich mit dabei sein wird dann: Giorgio Chiellini. Der Mann der im Spiel gegen Spanien für einen Rekord sorgte (er spielte zum 5. Mal bei einer Europameisterschaft gegen die Iberer – öfter als jeder andere Spieler gegen einen Gegner in der Geschichte des Wettbewerbs), wird dann dafür sorgen wollen, dass die Italiener endlich einmal wieder Europameister werden. Nach 1968, 2000 und 2012 steht das Land zwar zum vierten Mal im EM-Final, gewonnen haben sie in diesem jedoch zuletzt vor 53 Jahren.

Ohnehin klar wird dann wohl auch nach dem Final sein, wie es mit dem Captain weitergeht. Giorgio Chiellini steht momentan nämlich ohne Verein da. Sein Vertrag bei Juventus Turin ist vor wenigen Tagen ausgelaufen. So sind die Verhandlungen mit Juve vor wenigen Tagen zu Ende gegangen. Bis heute sei noch nichts passiert, erklärt Chiellinis Berater Davide Lippi gegenüber italienischen Medien.

Mach mit beim Euro-Game Mehr als 200’000 Sofortpreise im Gesamtwert von über 600’000 Franken sind zu gewinnen beim Euro-Game von Denner und 20 Minuten. Als Hauptpreis winkt ein Jahr gratis einkaufen bei Denner. Wie du diese Preise gewinnen kannst und alle weiteren Informationen zum Euro-Game, findest du hier.