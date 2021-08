Nati-Direktor Tami meldet sich - «Bewerbungen aus In- und Ausland» – Nati-Trainer-Suche läuft auf Hochtouren

Wer wird der neue Nati-Trainer? Laut Direktor Pierluigi Tami stehen erste Gespräche mit Kandidaten an.

Vladimir Petkovic hat die Nati in Richtung Bordeaux verlassen.

Arsene Wenger, Jogi Löw, Marcel Koller oder Mauro Lustrinelli? – seit dem Abgang Petkovics zu Girondins Bordeaux läuft die Gerüchteküche heiss rund um einen neuen Nati-Trainer. Wie der Schweizerische Fussballverband am Montagmorgen mitteilt, arbeite man mit Hochdruck an der Nachfolgeregelung. Die Kommission bestehe aus Nationalteam-Direktor Pierluigi Tami, SFV-Zentralpräsident Dominique Blanc, dem Direktor Fussballentwicklung Patrick Bruggmann und SFL-Präsident Heinrich Schifferle.

«Wir haben die Kriterien definiert, die der neue Nationaltrainer erfüllen muss und darauf basierend eine erste Liste von Kandidaten erstellt. Wir erhielten auch zahlreiche interessante Bewerbungen aus dem In- und Ausland», so Pierluigi Tami. Diese Liste wurde in zwei weiteren Schritten zu einer Short List gekürzt. «In dieser Woche finden nun die persönlichen Gespräche mit den Kandidaten statt. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wird die Kommission einen Vorschlag präsentieren, über welchen der Zentralvorstand des SFV abstimmen und entscheiden wird», erklärt Tami. Eine konkrete Frist zur Verpflichtung oder Präsentation des neuen Nati-Trainers habe man sich nicht gesetzt. «Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir der Öffentlichkeit zeitnah den neuen Nationaltrainer vorstellen können.»