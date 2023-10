Bewilligte Kundgebung: Organisatoren rufen zu Pro-Palästina-Demo in Bern auf

Mit dem Motto «Solidarität für Palästina» findet am Samstagnachmittag auf der Berner Schützenmatte eine Kundgebung statt . Gemäss einem Flyer, der 20 Minuten vorliegt, wolle man mit der bewilligten Veranstaltung ein Zeichen gegen die Gewalt im Gazastreifen setzen.

Erst am Freitag wurden in Basel zwei ähnlichen Kundgebungen aus Sicherheitsüberlegungen die Bewilligungen entzogen. Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Mitteilung schrieb, wurde aufgrund eines internationalen Aufrufs der Hamas zu Unterstützungsaktionen die Lage neu beurteilt.