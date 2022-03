Arbeitsbewilligung: Raul Bobadilla darf für den FC Schaffhausen auflaufen

So muss bei Profisportlern aus Drittstaaten (Nicht-EU-Ländern) für die Arbeitsbewilligung vorgängig ein Visum beantragt werden, weshalb das Verfahren insgesamt rund vier Wochen dauert. Und so nützte es nichts, dass Bobadilla die Spielberechtigung der Swiss Football League hatte. Seine Schaffhauser Teamkollegen musste er von der Tribüne aus anfeuern.

Zusammen mit der Ex-Miss-Argentinien in der Schweiz

Der ehemalige Nationalstürmer Paraguays (elf Einsätze) wechselte 2006 von River Plate nach Europa, wo er sich zunächst leihweise Concordia Basel und im Anschluss fix den Grasshoppers anschloss. In der Bundesliga ging der technisch versierte Hitzkopf für Gladbach und Augsburg auf Torjagd. Zuletzt spielte er in seiner Heimat bei Club Guaraní, was seine bereits elfte Profistation war.

Immer wieder sorgte der Mann, der in seiner Karriere bisher 418 Spiele bestritt, 131 Tore schoss und 53 vorbereitete, auch auf und neben dem Platz für Skandale. Ob Alkohol am Steuer, Undiszipliniertheiten, Ausraster, Tätlichkeiten oder Rangeleien mit Gegenspielern: Bobadilla war oft unrühmlich in den Schlagzeilen vertreten. 2014 fuhr er in einer 50-km/h-Zone im solothurnischen Seewen mit 111 km/h deutlich zu schnell. Sicher ist nun: Beim FC Schaffhausen will er sportlich Schlagzeilen schreiben.