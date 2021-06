Wettbewerb : Bewirb dich als 20-Minuten-Team für den Red Bull Flugtag in Lausanne

Am 19. September steigt der 2021er Red Bull Flugtag in Lausanne. 20 Minuten schickt dich und deine Freunde mit eurem selbstgebastelten Flugi an den Start.

Am Red Bull Flugtag 2019 in St. Paul, Minnesota, USA, hat sich eine Gruppe dem Hollywood-Klassiker «Ferris Bueller’s Day Off» angenommen. Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

Am Sonntag, 19. September 2021, kehrt der Red Bull Flugtag zum ersten Mal nach 20 Jahren nach Lausanne zurück. Im Strandbad Bellerive Plage werden Freizeitflieger alles geben, um so weit wie möglich über den Genfersee zu fliegen. Ambitionierte Hobbypilotinnen und -ingenieure haben bis am 16. Juli Zeit, ihre offizielle Bewerbung abzugeben.

20 Minuten hat die Ehre, dieses Jahr ein eigenes Team an den Start zu schicken. Wenn du wagemutig genug bist, uns in Lausanne zu repräsentieren und dich und deine Freundinnen und Freunde ins nasse Verderben zu schicken, dann bewirb dich hier: