Haus von Weinfelder Schumacher wird von Vandalen heimgesucht

Das Haus von Antonio Mente wurde in den letzten Wochen zweimal von Unbekannten heimgesucht, die die Fensterläden beschädigten und Eier an die Hausfassade warfen.

1 / 4 In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde das Haus von Antonio Mente mit Eiern beworfen. Privat Rund eine Stunde mussten er und seine Ehefrau für die Reinigung aufwenden. Privat Einige Wochen zuvor wurde zudem an seine Fensterläden gesprayt. Privat

Darum gehts Das Haus des Weinfelders Antonio Mente wurde in den letzten Wochen von Unbekannten beschädigt.

Am vergangenen Freitag wurden Eier an die Hausfassade geworfen.

Der Weinfelder findet keine Erklärung für den nächtlichen Vandalismus.

Er hat den Vorfall nun der Polizei gemeldet.

Der Ärger ist gross bei Antonio Mente. Der Grund: Sein Haus wurde in den letzten Wochen, jeweils in der Nacht, von Vandalen heimgesucht. Mente machte seinem Ärger in einer lokalen Facebook-Gruppe Luft. «Wir erleben an der Strasse, wo wir wohnen, besonders am Wochenende, immer wieder grölende und alkoholisierte Menschen, die nicht die hellsten Kerzen auf der Torte zu sein scheinen», heisst es im Post.

Dies kümmere ihn auch nicht weiter. Aber: «Was haben wir davon zu halten, dass uns nachts, nicht zum ersten Mal, Leute Eier an Fenster und Fassade werfen?», fragt er.

Eine Stunde mit Putzen verbracht

Dies geschah in der Nacht von Freitag auf Samstag. «Die Fenster waren voll damit», sagt der 71-Jährige zu 20 Minuten. Er und seine Ehefrau hätten am Samstagmorgen eine Stunde mit Putzen verbracht.

Mente findet keine Erklärung, wieso ausgerechnet sein Haus Ziel von solchen Streichen geworden ist. «Wahrscheinlich haben Jugendliche ein Spiel daraus gemacht», findet Mente. Doch das sei noch nicht alles. Vor zwei Wochen wurde an seinen Fensterläden randaliert und auch gesprayt. «Ich weiss nicht, wieso sie so etwas machen», sagt der Schuhmacher.

Er hofft, dass die Beschädigungen bald ein Ende finden. An den Wochenenden länger wach bleiben möchte er deswegen nicht. «Ich kann nachts ja nicht immer schauen», so Mente. Dass sein Haus mit Eiern beworfen wurde, habe seine Frau am Dienstagmorgen der Polizei gemeldet.

Keine Zunahme von Vandalismus

Eine Anzeige habe man nicht erstattet. Die Polizei habe gesagt, dass man in Zukunft sofort anrufen soll, wenn man etwas bemerkt. Doch: «Wenn ich jemanden erwische, kann ich nicht garantieren, was dann passiert», sagt Mente. Mit seinen 71 Jahren habe er schliesslich nichts mehr zu verlieren.

Die Kantonspolizei Thurgau bestätigt, dass eine Meldung in Weinfelden wegen der Eierwürfe eingegangen ist. Dass es in Weinfelden in den letzten Monaten zu mehr Fällen von Vandalismus kommt, könne pauschal aber nicht gesagt werden. «Es ist keine Zunahme festzustellen», sagt Claudia Brunner, Mediensprecherin der Kantonspolizei Thurgau.

Bei Sachbeschädigungen erfolgt eine Rapportierung an die Staatsanwaltschaft. «Die Staatsanwaltschaft entscheidet anschliessend über das Strafmass», so Brunner.

