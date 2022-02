Urner wollen Yacht-Projekt bodigen   – «Bewohner in Uri haben schlaflose Nächte wegen Sawiris’ Projekt»

In Flüelen gibt es Widerstand gegen die aktuellen Pläne von Samih Sawiris am Urnersee. In der Gemeinde hat sich ein 43-köpfiges Komitee mit Vertretern und Vertreterinnen aus der Landwirtschaft, dem Gewerbe und der Bevölkerung formiert. Unter dem Titel «Der Urnersee gehört uns» wird in den nächsten Tagen eine Petition lanciert, wie das Komitee am Freitag mitteilte. Geht es nach den Plänen des ägyptischen Investors Samih Sawiris, sollen in Isleten und Flüelen zwei Bootshäfen gebaut werden. Neben den Häfen will der Investor zusätzlich Dreisternehotels, Wohnungen, Geschäfte sowie Restaurants bauen lassen.