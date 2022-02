Basel – Bewohner mussten mitten in der Nacht aus brennendem Haus fliehen

Nach einem Brand am Sonntagmorgen ist ein Mehrfamilienhaus in der Basler Müllheimerstrasse nicht mehr bewohnbar.

Bei einem Brandfall am frühen Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Müllheimerstrasse in Basel wurden drei Personen leicht verletzt. Ein Anwohner hatte die Rettungsdienste um vier Uhr morgens alarmiert, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte. Kurze Zeit später sei die Feuerwehr vor Ort gewesen und löschte den Brand, der im ersten Stock der Liegenschaft ausgebrochen war.