Frankreich: 30. Ausgabe des Teknival in Villegongis

Während des verlängerten Auffahrtswochenendes feiern Zehntausende Techno-Fans am «Teknival» in Villegongis (F).

Vor 30 Jahren wurde das Techno-Festival «Teknival» ins Leben gerufen. Seither hat es in ganz Europa Bekanntheit erlangt. Am Donnerstag startete die Jubiläumsausgabe in Villegongis, einem kleinen Dorf in Zentralfrankreich, das gerade Mal rund 100 Einwohnerinnen und Einwohner zählt. Etwa 30’000 feiernde Menschen hielten sich schon zum Festivalstart auf dem Gelände des «Teknival» auf, über das Wochenende würden bis zu 40’000 erwartet, berichtete der Sender France Info. Andere Schätzungen gingen von bis zu 60’000 aus.