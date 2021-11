Feuer in Industriegebäude : Bewohner von Mendrisio müssen wegen Brand Fenster schliessen

In der Nacht auf Mittwoch brannte es in Mendrisio TI in einem Industriebetrieb. Es kam zu einem starken und unangenehmen Geruch.

In Mendrisio TI ist in der Nacht auf Mittwoch ein Industriebetrieb in Brand geraten. Google Map

In Mendrisio TI hat es in der Nacht auf Mittwoch gebrannt. In einem Industriebetrieb, der Toilettenartikel herstellt, ist das Feuer ausgebrochen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Die Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle gebracht.

Weil der Brand zu starkem Rauch geführt hat, wurde die Bevölkerung via Altertswiss aufgerufen, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Laut der Zeitung habe für die Bevölkerung keine Gefahr bestanden. Auf Anfrage bei der Tessiner Polizei hiess es, dass es keine Verletzten gab.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!