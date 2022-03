St. Gallen  – Bewohner werfen brennenden Tisch aus dem Fenster

An der St. Galler Altmannstrasse kam es am Mittwochmorgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Am Mittwoch, kurz vor 10 Uhr, ging eine Meldung ein, dass es an der Altmannstrasse eine Parterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus brenne. Gemäss jetzigen Erkenntnissen fing ein Salontisch aus noch unbekannten Gründen Feuer, wie die Stadtpolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.