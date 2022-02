Möhlin AG – Bewohnerin poltert und schreit, Einbrecher flüchtet

Die Aargauer Kantonspolizei konnte am Donnerstag einen Einbrecher festnehmen, der zuvor in Möhlin versuchte, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. (Symbolbild)

Kurz nach zwei Uhr morgens hörte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Nelkenweg in Möhlin Geräusche. Als sie nachschaute, sah sie, wie ein schwarz gekleideter Mann sich an ihrer Terrassentüre zu schaffen machte. «Die Frau polterte dagegen und schrie», heisst es in einer Medienmitteilung der Aargauer Kantonspolizei. Das trieb den Einbrecher in die Flucht. Die inzwischen alarmierte Kantonspolizei nahm gemeinsam mit der Grenzwache samt Hund die Fahndung auf.