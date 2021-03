In der Nähe des Bahnhofs Romanshorn TG stehen schon seit mehr als einem Jahr die – in der Umgebung so bekannten – «Häuser ohne Fassade». Für die Liegenschaften zwischen der Löwenstrasse und der Mittleren Gasse wurde der Bauherrin Raiffeisen Pensionskasse von der Stadt Romanshorn keine Baubewilligung für die vorgesehenen Aluverbundplatten erteilt, da sie nicht ins Ortsbild passen würden. Alle Wohnungen in den Gebäuden wurden bereits vermietet und bezogen. «Ich finde es ziemlich absurd. Vor allem sieht es nicht schön aus. Das ist ja nicht repräsentativ für die Gemeinde», sagte im Dezember 2020 eine Anwohnerin.