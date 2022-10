Freier Bundesratssitz: «Bewusste Provokation» – Ueli Maurer nimmt Stellung zur «Es»-Aussage

Der langjährige Bundesrat Ueli Maurer hat Ende September im Rahmen einer Pressekonferenz seinen Rücktritt bekanntgegeben. Auf die Frage, ob er sich einen Mann oder eine Frau als Nachfolge wünsche, antwortete der SVP-Politiker damals: «Das ist mir eigentlich egal. So lange es kein ‹Es› ist, geht es ja noch.» Die Aussage wurde vor allem in LGBTQ-Kreisen heftig kritisiert, so forderte etwa das Transgender-Netzwerk Schweiz eine Entschuldigung vom Bundesrat.