Aktualisiert vor 53min

Rafz ZH

8-Jähriger nach Badeunfall im Spital verstorben

Nach einem Badeunfall in einem privaten Swimmingpool ist am Donnerstagabend in Rafz ein Knabe mit einem Rettungshelikopter in kritischem Zustand ins Spital geflogen worden. Das Kind ist am Freitagnachmittag verstorben.

von Sven Forster

1 / 4 In Rafz kam es am Donnerstag zu einem Badeunglück. Ein 8-Jähriger wurde bewusstlos aus einem privaten Swimmingpool in Rafz geborgen. Google Maps Die Rega flog den Buben in kritischem Zustand ins Spital. Rega

Darum gehts Ein 8-Jähriger verstarb einen Tag nach einem Badeunfall im Spital.

Er wurde am Donnerstag bewusstlos in einem privaten Swimmingpool entdeckt.

Das Unglück passierte in Rafz.

Am Donnerstagabend erhielt die Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich eine Meldung, dass ein 8-Jähriger bewusstlos aus einem privaten Swimmingpool in Rafz geborgen wurde. Ein ausgerücktes Ambulanzteam des Spitals Bülach kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rega und des Notarztes um den verunfallten Bub.