Badeunfall beim Tiefenbrunnen - Bewusstlose Frau aus Zürichsee geborgen

Eine 81-jährige Frau geriet am Samstagabend in Not. Kurz nach 16 Uhr hatten mehrere Personen beim Hafen Tiefenbrunnen in Zürich beobachtet, wie die Frau bewusstlos im Wasser trieb. Sie konnte von ihnen geborgen werden. Ein zufällig anwesender Arzt und Helfende begannen unverzüglich mit den Reanimationsmassnahmen, die durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich weitergeführt wurden, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Die Frau wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Wie es zu dem Vorfall kam, ist noch unklar und wird abgeklärt.