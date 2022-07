Beyoncé überrascht Fans mit freizügigem Albumcover 

Es ist nicht das erste Mal, dass Beyoncé in den Sattel steigt. Bereits im Jahr 2011 war die Sängerin für das Musikvideo zu «Run the World (Girls)» auf dem Rücken eines Pferdes zu sehen.

Eine Weile müssen sich Fans noch gedulden: Am 29. Juli erscheint das neue Album von Beyoncé (40). Einen ersten Vorgeschmack auf «Renaissance» gab die US-amerikanische Sängerin bereits vergangene Woche, als sie die Lead-Single «Break My Soul» veröffentlichte. Nun sorgt Beyoncé für einen weiteren Schub Vorfreude: Auf Instagram zeigt sie jetzt bereits, wie das Cover ihres neuen Albums aussehen wird.

Hoch zu Ross und mit entschlossenem Blick präsentiert sich Beyoncé auf dem Cover von «Renaissance» mit High Heels und in glitzernder Unterwäsche. Sie sitzt im Sattel eines leuchtenden Pferdes. Zum Cover schreibt die Musikerin auf Instagram, dass sie durch die Arbeit an «Renaissance» einen Weg gefunden habe, während der Corona-Pandemie kreativ und abenteuerlich zu sein. «Es war meine Absicht, einen Ort zu kreieren, wo man schreien, loslassen und Freiheit verspüren kann», so Beyoncé.

«Zieht eure Tanzschuhe an!»

Obwohl es noch mehrere Wochen dauert, bis zu hören ist, welche Songs auf die Single «Break My Soul» folgen, flippen Fans auf Social Media bereits jetzt aus. Das Albumcover auf dem Instagram-Profil der Sängerin kommentieren zahlreiche begeisterte Userinnen und User. «So schön! So stolz! Du bist eine Königin!», heisst es in einem Kommentar, während ein anderer Fan schreibt: «Ich bin so ready für das Album.»