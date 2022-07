Kurz vor Album-Release: Beyoncé will jetzt auch Tiktok erobern

… während die anderen zum Text des Lieds singen. «Break My Soul» ist die erste Single-Auskopplung aus Beyoncés Album «Renaissance», das Ende Juli erscheint.

Der Countdown läuft: In gut zwei Wochen wird Beyoncé (40) ihr neues Album «Renaissance» veröffentlichen. Für den Release rührt der musikalische Superstar bereits seit Mitte Juni auf Social Media kräftig die Werbetrommel . Insbesondere auf Instagram und Twitter, wo ihr insgesamt über 283 Millionen Userinnen und User folgen, sorgt Beyoncé bei ihren Fans für Vorfreude. Nun will die US-Amerikanerin offenbar eine weitere Social-Media-Plattform erobern.

Am Donnerstag hat Beyoncé ihr erstes Video auf Tiktok veröffentlicht. Darin werden Ausschnitte aus Clips gezeigt, in denen Fans zum Song «Break My Soul» – der bereits veröffentlichten Single-Auskopplung aus dem Album «Renaissance» – tanzen und singen. Mit dem Video hat die Sängerin Erfolg: Innerhalb eines Tages hat Beyoncés verifiziertes Profil auf der Plattform bereits über 3,5 Millionen Followerinnen und Follower gewonnen (Stand Freitag).