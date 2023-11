Beyoncés Mami packt aus: Ihre Tochter kann «wirklich fies» sein

In der von der US-Komikerin Sherri Shepherd (56) moderierten Talkshow «Sherri» plaudert die Mutter der Sängerin Beyoncé (42) ein wenig aus dem privaten Nähkästchen . Dabei gibt Tina Knowles (69) einige interessante Einblicke in das Geschehen hinter der Bühne während der Konzerte ihrer berühmten Tochter.

Beyoncé spricht in Song über ihre Macken

Diese Szenen erinnerten sie an Beyoncés Song «Flaws and All», in dem es ins Deutsche übersetzt unter anderem heisst: «Am Morgen bin ich ein Zugunglück / Am Nachmittag bin ich eine Zicke / von jetzt auf gleich – ohne eine Warnung / Kann ich dir gegenüber wirklich gemein sein». Allerdings läuft der Liedtext schliesslich auf ein positives Fazit hinaus: «Du akzeptierst mich und meine ganzen Makel / Und genau deswegen liebe ich dich».