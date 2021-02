Mit ihren neun Jahren ist Beyoncés Tochter, die kleine Blue Ivy Carter, bereits ein Superstar. Schon in jungem Alter hat Blue Ivy Talent als Singer-Songwriterin bewiesen und Hörbücher aufgenommen. Ausserdem war sie schon oft der Star in Mama Queen Bs Musikvideos. Nun startet sie offenbar eine Modelkarriere: In der neusten «Ivy Park»-Kampagne ihrer Mutter posiert die süsse Blue Ivy passend zu Mama Beyoncé (39) in den Kleidern der Winter-Kollektion «Icy Park».