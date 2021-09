Twint kämpft mit technischen Störungen

Die Schweizer Bezahl-App Twint war am Dienstagnachmittag nicht verfügbar. Auf der Webseite «Alle Störungen» häuften sich die Meldungen. Grund dafür ist eine technische Störung, wie es in der App heisst. «Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung, damit unsere Nutzer in kürze wieder einwandfrei twinten können», schreibt die Firma.