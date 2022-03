Einschränkungen – Bezahl-App Twint ist nicht erreichbar

In mehreren Landesteilen ist am Donnerstagmorgen der Zahlungsdienst Twint von Störungen betroffen.

Die Monitoring-Seite allestörungen.ch meldet am Donnerstagmorgen eine Häufung an Störmeldungen für den Bezahldienst Twint. Diese haben um zehn Uhr morgens angefangen und nehmen seither zu, wie aus einer Grafik ersichtlich ist.

Das Unternehmen bestätigt die Meldung. Es handle sich um eine «ungeplante Einschränkung.» In einer Mitteilung an die eigenen Nutzerinnen und Nutzer schreibt Twint: «Zurzeit sind einzelne Funktionen von TWINT nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, so rasch wie möglich eine Lösung zu finden damit du wieder einwandfrei twinten kannst. Wir werden dich über den Status dieser Meldung informieren.»