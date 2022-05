Störung bei Kartenzahlung : Bezahlchaos in deutschen Läden ärgert Einkaufstouristen

Seit Dienstag sind in Deutschland Bezahlterminals des Herstellers Verifone ausser Betrieb. Die Störung hat auch Schweizer Einkaufstouristen auf dem falschen Fuss erwischt.

Ein News-Scout, welcher am Samstag in Konstanz einkaufen war, berichtete, dass nur in bar bezahlt werden könne. «Wir waren sehr überrascht, da wir nichts davon wussten, geschweige denn etwas davon gelesen haben. Die Kunden an der Kasse waren verärgert und haben die Ware liegen gelassen und die Läden verlassen», so der News-Scout zu 20 Minuten. Es habe vereinzelt auch Warteschlangen vor den Bancomaten gegeben. Wie ein Twitter-User schreibt, fallen die Bezahlterminals unter anderem im Aldi, im DM, im Rossmann, Edeka und noch bei weiteren Detailhändlern aus.