Bezahldienst: Auf deine Twint-Überweisung kannst du noch lange warten

Twint als «Einstiegsdroge» für Konsumschulden?

Twint hat erst kürzlich eine neue Funktion eingeführt. Wer kein Geld auf seinem Konto hat, kann neu auch erst 30 Tage später bezahlen. So können sich die ungefähr fünf Millionen Nutzerinnen und Nutzer der App schnell verschulden. Die Leserinnen und Leser von 20 Minuten sind skeptisch, wie diverse Wortmeldungen zeigten.



«Diese Funktion kann wie alle ‹Buy now, pay later›-Angebote dazu verleiten, Dinge zu kaufen und dann zu vergessen, dass man sie noch bezahlen muss», sagt Andreas Reinhart vom Hilfswerk Caritas Zürich, das auch eine Schuldenberatung anbietet. «Das ist immer heikel, viele leisten sich so mehr, als sie eigentlich bezahlen können.»Mit der neuen Funktion in Twint gebe es eine weitere Hürde weniger, sich zu verschulden. Twint könne so wie eine «Einstiegsdroge» für Konsumschulden wirken. Bei Caritas Zürich rate man stattdessen, für jeden Tag ein Couvert mit Geld zu füllen. «Bargeld ermöglicht Übersicht», sagt Reinhart. «Ist das Couvert leer, ist es leer.»