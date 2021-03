Zahlungen via Karte und App stiegen während der Pandemie sprunghaft an. Doch Bargeld ist beim Konsum immer noch sehr dominant.

Plastik statt Papier : Bezahlen via App steigt dank Corona sprunghaft an

1 / 3 Das Zahlen mittels digitaler Transaktions-Apps hat während der Corona-Pandemie zugenommen. 20min/Matthias Spicher Bezahl-Apps können dem Bargeld also noch nicht das Wasser reichen.

Foto: 20min/Matthias Spicher Die Kurve von Bargeldbezügen in der Schweiz. Alle vier Wochen steigt sie sprunghaft an. Screenshot monitoringconsumption.com

Darum gehts Die Corona-Pandemie hat dem bargeldlosen Bezahlen zusätzlich Auftrieb verliehen.

Die Bargeldbezüge gehen dementsprechend zurück, bleiben aber punktuell wichtig.

Bezahlen mit App ist zwar populär, allerdings im Verhältnis zum Bargeld noch weit zurück.

Das mobile Bezahlen per Transaktions-Apps, wie Twint etc. , hat in den letzten zwei Jahren zwar extrem zugelegt, ist aber in absoluten Zahlen noch eher gering. In der ersten Januarwoche 2019 wurden laut «monitoringconsumption» Zahlungen über 4,1 Millionen Franken mit dem Handy getätigt, exakt ein Jahr später waren es bereits 26 Millionen Franken.

Twint auf Vormarsch

Mit Abstand am meisten Geld via App gab die Bevölkerung vor Weihnachten 2020 aus, nämlich satte 54,2 Millionen Franken in einer Woche. Und der Trend geht weiter, derzeit werden pro Woche bis 44 Millionen Franken via Fingerprint ausgegeben, also gut 60 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Aufwärtskurve für Debit- und Kreditkarten zeigte schon 2019 nach oben. Denn am 1. Januar 2020 wurde 37 Prozent mehr mit Karte bezahlt als im Vorjahr, anfangs 2021 waren es gegenüber 2019 50 Prozent.

Seltener am Bancomat, dann aber viel

Entgegengesetzt sinken die Bargeldbezüge an Automaten. Die Zürcher Kantonalbank ZKB beobachtet diesen Rückgang schon seit 2014, bis Ende 2020 gingen die Bargeldbezüge über 20 Prozent zurück. Für sie beschleunigt die Pandemie den Trend nur, vermelden sie auf Anfrage von 20 Minuten. Sie stellten während des letzten Jahres aber auch fest, dass ihre Kunden zwar weit weniger oft Geld beziehen, dann aber durchaus auch grössere Beträge. Bei der Postfinance ging der Rückgang noch rasanter – knapp ein Drittel weniger zog beim gelben Riesen Geld vom Automaten.

Zwar werden die Bezüge seltener, aber es ist immer noch Zahlungsmittel Nummer eins und punktuell offensichtlich wichtig: In der Woche um den ersten März 2020 wurden laut Zahlen von «monitoringconsumption» gut eine Milliarde Franken abgehoben, absoluter Rekord in diesem Jahr.

Und eine Gewohnheit bleibt: Alle vier Wochen steigen die Bargeldbezüge sprunghaft an und sinken dann kontinuierlich. Ein Phänomen, dass vor allem an der Ladenkasse beobachtet wird. Am 26. des Monats bezahlen alle mit grossen Noten.