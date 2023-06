In einer schriftlichen Anfrage wollen zwei SP-Gemeinderatsmitglieder wissen, wie die Stadt von Mietzinserhöhungen betroffene Personen unterstützen kann.

Zürich : Bezahlst du zu viel Miete? Die Stadt soll das in Zukunft kontrollieren

1 / 6 Laut einer schriftlichen Anfrage im Gemeinderat sind die Mieten gegenüber dem Gesetz in der Schweiz rund 40 Prozent zu hoch. 20min/Ela Çelik Aufgrund des gestiegenen Referenzzinssatzes hoben viele Immobilienfirmen und Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer die Mieten an. Der eingeschriebene Brief mit der Mitteilung dazu erreichte die betroffenen Haushalte im Juni. Post SP-Gemeinderätin Lisa Diggelmann findet, dass die Stadt Zürich ihre Einwohnerinnen und Einwohner über erhöhte Referenzzinssätze und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Mietzins informieren soll. Gemeinderat Zürich

Schriftliche Anfrage zu erhöhten Mietzinsen – darum gehts: Weil der Referenzzinssatz im Juni von 1,25 auf 1,5 Prozent gestiegen ist, dürfen die Vermieter die Mietzinse um drei Prozent anheben.

In einer schriftlichen Anfrage äussern zwei SP-Gemeinderatsmitglieder den Wunsch eines Kontrollmechanismus über die Mietzinse.

Der Hauseigentümerverband Zürich lehnt einen Kontrollmechanismus entschieden ab: Angepasste Mietzinse müssten bereits vom Kanton genehmigt werden.

Das ist passiert

Bei vielen Mieterinnen und Mietern dürfte der eingeschriebene Brief des Vermieters Anfang Juni für Murren gesorgt haben, denn: Das Schreiben verkündete die Mietzinserhöhung. Nachdem der Referenzzinssatz in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken war, kam am 1. Juni die Kehrtwende: Er stieg von 1,25 Prozent auf 1,5 Prozent. Dieser Anstieg berechtigt die Vermieter, die Nettomieten um drei Prozent zu erhöhen. Vergangene Woche reichten die Gemeinderatsmitglieder Lisa Diggelmann und Pascal Lamprecht (beide SP) zusammen mit 30 Mitunterzeichnenden eine schriftliche Anfrage rund um die Mietzinserhöhung ein.

Das will der Vorstoss

Die Gemeinderatsmitglieder wollen darin unter anderem vom Stadtrat wissen, wie viele Haushalte in der Stadt Zürich eine Mietzinserhöhung erhalten haben. Eine Studie des unabhängigen Institutes Büro Bass zeige, dass die Mieten gegenüber dem Gesetz rund 40 Prozent zu hoch seien. Dazu sagt Diggelmann: «In den letzten Jahren wurden Millionen von Franken zu viel Miete bezahlt, weil profitorientierte Immobilienfirmen den gesunkenen Referenzzinssatz nicht an ihre Mieterinnen und Mieter weitergegeben haben.» So hätten die Mieterinnen und Mieter gemäss der Studie im Jahr 2021 rund 10,5 Milliarden Franken zu viel Miete bezahlt – das mache pro Haushalt rund 370 Franken monatlich aus. Dies, obwohl den Menschen bei steigenden Gas- und Heizölpreisen sowie höheren Nebenkosten immer weniger Geld zum Leben bleibe.

Diggelmann und die Unterzeichnenden des Vorstosses wünschen sich einen Kontrollmechanismus bei den Mietzinsen. Versuche, diesen auf Bundesebene durchzubringen, blieben bislang erfolglos. «Also versuchen wir es auf kommunaler Ebene, da die hohen Mieten besonders in Zürich ein akutes Thema sind», so die SP-Gemeinderätin. Auch sehe Diggelmann die Stadt in der Pflicht, ihre Einwohnerinnen und Einwohner bei der Thematik rund um Mietzinsänderungen zu informieren und Betroffenen zu helfen, gegen missbräuchliche Anhebungen vorzugehen.

Der Mieterinnen- und Mieterverband Zürich führte aufgrund der bevorstehenden Mietzinserhöhung einen kostenlosen Mietzinsrechner ein. Mithilfe dieses Tools konnten Mieterinnen und Mieter überprüfen, ob sich der neue Mietzins im zulässigen Rahmen befindet oder darüber. Ist Letzteres der Fall, konnten die Betroffenen mit der Unterstützung des Mieterinnen- und Mieterverbands den neuen Mietzins anfechten. 20 Minuten fragte nach den Ergebnissen des Tools, erhielt bis Redaktionsschluss aber keine Angaben.

Das sagen die Gegner

Ein Kontrollmechanismus bei den Mietzinsen ist laut dem Hauseigentümerverband Zürich (HEV) eine unrealistische Forderung. Zudem sei es nicht die Aufgabe des Staates, die Mieterinnen und Mieter über die Änderungen des Referenzzinssatzes und dessen Auswirkungen zu informieren, erklärt Albert Leiser, Direktor des HEV Zürich.



«Unser Verband lehnt es entschieden ab, dass linke Gemeinderäte aus der Stadt Zürich den Staat für ihre Zwecke und Interessen instrumentalisieren und ihn gewissermassen zu einer Dependance des Mieterverbandes umformen wollen.» Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Vermieterinnen und Vermieter die Mietparteien bereits von Gesetzes wegen über eine Mietzinserhöhung informieren müssen. «Ein Mietvertrag ist ein Vertrag zwischen einer Privatperson und einer anderen Privatperson oder einer Firma – hier muss man als Mieterin oder als Mieter Eigenverantwortung übernehmen und diese nicht mithilfe von Steuergeldern auf den Staat abwälzen wollen», so der HEV-Direktor.

Auch der FDP-Gemeinderat Flurin Capaul hält nichts von einem Kontrollmechanismus: «Der Referenzzinssatz wird alle drei Monate festgelegt und eine Mietzinsanpassung per Einschreiben auf einem vom Kanton abgesegneten Formular kommuniziert.» Die Einwohnerinnen und Einwohner würden zudem auch stets über die Medien bezüglich Referenzzinsanpassungen informiert: «Das kriegt nun wirklich jeder mit.»