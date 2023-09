Beziehung: Das nervt dich an der Ex von deinem neuen Freund

Du findest es unerträglich, dass dein Partner noch mit seiner Ex befreundet ist, obwohl sie schon lange getrennt sind? Oder will deine Freundin am liebsten keinen Kontakt mehr mit ihrem Ex, er sieht das aber partout anders? Wir wollten von euch wissen, was euch an den Ex-Liebschaften von euren Partnerinnen und Partnern am meisten nervt. Lest oben in der Bildstrecke, was die 20-Minuten-Community erlebt hat.