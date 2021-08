Liebesverhältnis vertuscht - Beziehung mit dem Chef – Assistentin verlässt Migros Bank

Die Bank der Migros

1958 von Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler gegründet ist die Migros Bank AG noch heute eine hundertprozentige Migros-Tochter. Als Universalbank ist sie primär im Retailgeschäft tätig und hat Privatkunden sowie kleinere und mittlere Firmenkunden. Anfänglich bot die Migros Bank in erster Linie Sparkonten und Hypotheken an. Erst in den 1990er-Jahren kamen dann Fonds sowie E-Banking-Dienstleistungen hinzu.