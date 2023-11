Beziehung: Mit diesen Tipps verhinderst du das Roomate-Syndrome

Die erste Zeit in einer Beziehung ist aufregend: Die Frage, wann man sich das nächste Mal wieder sieht, ist omnipräsent. Auf romantische Date Nights folgt spontaner Sex und die Gefühle fahren Achterbahn. Läuft alles rund, zieht man vermutlich irgendwann zusammen. Und dann? Weicht die Romantik oftmals der Routine.

Wenn sich deine Beziehung nach dem Zusammenziehen eher wie eine Wohngemeinschaft anfühlt, leidet deine Partnerschaft wahrscheinlich am sogenannten Roommate-Syndrome, auf Deutsch Mitbewohner-Syndrom. Mit ein wenig Mühe lässt sich das Feuer aber wieder entfachen.

Eins vorweg: Eine Beziehung ist nicht langweilig, nur weil keine Unsicherheiten mehr herrschen. Im Gegenteil. Vertraute Routinen sind ein wesentlicher Bestandteil einer stabilen Partnerschaft. Haben sich diese eingestellt, setzt auch ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit ein.

Quality time

Nur leider ist der Grad zwischen Vertrautheit und Trägheit schmal. Umso wichtiger ist es, sich Zeit füreinander zu nehmen. Ob ein gemeinsames Work-out am Morgen oder eine Date Night, die einmal im Monat fest in der Agenda eingeplant ist – wer Qualitätszeit mit der anderen Hälfte verbringt, hält das Roommate-Syndrome in Schach. Konzentriere dich während dieser Zeit ausschliesslich auf die andere Person und lasse das Smartphone in der Tasche.

Regelmässige Date Nights, die fest in der Agenda eingeplant sind, helfen, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Pexels/Cottonbro Studio

Aufgaben verteilen

Tägliche Haushaltsaufgaben wollen erledigt werden. Kommen irgendwann Kinder dazu, wird alles noch mal komplizierter. Im partnerschaftlichen Zusammenleben sollten deswegen bestimmte Dinge grundsätzlich geklärt und festgelegt werden, damit nicht die Mehrheit oder sogar alles an einer Partei hängen bleibt. Wer macht was, was geht und was gar nicht, wo kann man einen Kompromiss finden? Beide müssen Zugeständnisse machen. So kann eine gerechte und klare Aufteilung der Verantwortlichkeiten zum Game-Changer werden.

Gerechte Aufgabenverteilung im Haushalt sorgen für weniger Frust über den Partner oder die Partnerin. Pexels/Karolina Grabowska

Offene Kommunikation

Halte deine Emotionen nicht unter Verschluss, das führt nur zu noch mehr Frust. Vorwürfe und Schuldzuweisungen haben bei einem Gespräch, das für Aufklärung sorgen soll, keinen Platz. Vielmehr geht es darum, offen und ehrlich zu kommunizieren, Fehler einzugestehen und Verständnis sowie Willen zur Veränderung zu zeigen.

Wer sich schon mal mit Paarpsychologie beschäftigt hat, weiss: Kommunikation ist alles. Pexels/Monstera Production

Hobbys beibehalten

Den Alltag miteinander zu teilen, bedeutet auch, sich möglicherweise weniger zu erzählen zu haben. Schliesslich erlebt man ja (fast) alles zusammen. Darum: Lerne deine Autonomie beizubehalten. Wer eigene Hobbys, Interessen und Freundschaften verdrängt, wird auf Dauer nicht glücklich. Nimm dir Zeit für dich. Auch der Wert der gemeinsamen Beziehungszeit steigert sich, wenn sie nicht als selbstverständlich wahrgenommen wird. Ermutige auch deine Partnerin oder deinen Partner, es dir gleichzutun und fördere ein Gefühl von Unabhängigkeit innerhalb eurer Zweisamkeit.

Die Autonomie beizubehalten, macht auch innerhalb einer Beziehung glücklicher. Pexels/Cottonbro Studio

Sex aufleben lassen

Plötzlich ist das gemeinsame Rumgammeln auf der Couch nicht mehr nur etwas, das man an einem gemütlichen Sonntag macht, sondern der Lichtblick des Tages nach einem Meeting-Marathon. Der Gedanke an Sex? Fühlt sich eher nach Pflicht statt Lust an. Da hilft nur eins: Runter von der Couch, Müdigkeit überwinden, auf Altbewährtes setzen oder neue Dinge ausprobieren. Zum Beispiel sich mit einem Sextoy in unerforschte Gefilde wagen. Das weckt nicht nur ungeahnte Lust, sondern macht auch Spass – und das ist schliesslich auch eine Form der Intimität.