Das wäre für Pietro Lombardi «safe ein Trennungsgrund»

Pietro Lombardi verrät, was seiner Meinung nach in einer Beziehung so gar nicht geht.

Pietro Lombardi verrät in einer Instagram-Story, was für ihn ein Trennungsgrund wäre.

Nach einer schweren Anfangszeit in der Beziehung von Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (27), scheint jetzt dem Glück der jungen Familie – auch mit dem kürzlich getätigten Hauskauf – nichts mehr im Wege zu stehen. Oder etwa doch? Denn in einer Instagram-Fragerunde verrät der 31-Jährige, was seiner Meinung nach in einer Beziehung ein Trennungsgrund wäre.