Beziehungsexpertin: «Frauen sind in Beziehung im Vorteil»

Die Rolle des Mannes beim Daten und in Beziehungen ist im Wandel. Klassische Attribute wie finanzstark und unverletzlich verlieren zunehmend an Wert. Trotzdem fühlt sich die Hälfte der Männer unter Druck gesetzt, Karriere zu machen, bevor sie eine Beziehung eingehen.

Das klassische Männerbild verändert sich. Wie wirkt sich das auf Beziehungen aus?

Wie soll ein Mann denn heute sein?

Hat sich die Rolle der Frau auch verändert?

Verunsichert Männer das?

Das zeigt sich auch beim Geld: Die Hälfte der Schweizer Männer fühlt sich unter Druck gesetzt, vor einer festen Beziehung Karriere zu machen.

Trotz aller Veränderungen und Rollenaufweichungen, die ich sehr begrüsse, sind gewisse biologische Attribute in uns verankert. Der Mann ist nun einmal das stärkere Geschlecht. Er wird intuitiv und automatisch vor der Frau stehen, um sie zu beschützen, wenn ein Angreifer kommt. Und bevor er sich fortpflanzt, will er sicherstellen, dass seine Frau und das Kind in der Phase nach der Geburt, in der sie beide geschwächt sind, ernährt werden und überleben können. Das wird sich schätzungsweise nicht so schnell ändern.