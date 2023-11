Beziehungsexpertin: Mit diesen Tipps halten Männer die Klappe, wenn du als Frau sprichst

Vorsorge: Gelingende Kommunikation ist die Basis jeder Beziehung. Entsprechend hilfreich ist es, wenn Paare frühzeitig und immer wieder über ihre Bedürfnisse bezüglich Kommunikation und allfällig störenden Dinge sprechen. Idealerweise widmet man sich dem Thema also präventiv, indem zu harmonischen Zeiten beide ihre Wünsche, Wahrnehmungen und auch Früste benennen, ohne dem anderen «Schuld» zu geben.

Sofort ansprechen: Melde in dem Moment, in dem du unterbrochen wirst, deinem Partner sofort zurück, dass er dir gerade ins Wort gefallen ist, du jetzt am Sprechen bist und er seinen ungestörten Sprechraum danach erhält. Merkst du selbst, dass du den anderen unterbrochen hast, stoppe sofort, entschuldige dich und übergib ihm das Wort zurück.