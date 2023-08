Ehe-Aus bei Oliver und Amira Pocher

Regelmässig gewährte das Paar, das seit 2019 verheiratet ist, seinen Fans intime Einblicke in sein Leben.

In der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts verkünden die Pochers nun offiziell ihr Liebesaus.

Insider wussten es schon länger: In der Ehe von Amira und Oliver Pocher ist der Wurm drin.

Das haben die beiden in ihrem Podcast verkündet.

Es brodelte lange in der Gerüchteküche, doch jetzt haben sich OIiver (45) und Amira (30) Pocher zu ihrer Situation persönlich geäussert. In der neuen Folge ihres Podcasts lassen sie die Bombe platzen, wie «Bild» bereits vorab erfahren hat.

«Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt», sagt Amira im Podcast. Trotzdem wollen sie weiterhin «ein Team» sein, so Amira. Auch um die beiden Söhne (2, 3) wollen sich beide weiterhin kümmern.

Offenbar gab die deutsche Moderatorin den Stein des Anstosses zur Trennung. Olli sagt dazu: «Ich kann da jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Ich will auch gar keine Glückskeks-Floskeln verbreiten oder pathetisch sagen, wir bleiben für immer verbunden. Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen.» Doch emotional wurde es offenbar trotzdem, da es so wirkte, als ob beide ihre Konversation im Podcast plötzlich schnell beenden mussten.