Feuer bricht in Bezirksgefängnis Kulm AG aus

In einer Zelle des Bezirksgefängnisses Kulm brach am Sonntag ein Feuer aus.

Am Sonntagnachmittag kurz vor 13 Uhr erhielt die Kantonale Notrufzentrale eine Brandmeldung aus dem Bezirksgefängnis Kulm. Wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilt, seien umgehend die Feuerwehr, mehrere Rettungswagen sowie diverse Polizeipatrouillen aufgeboten worden. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Brand in einer Einzelzelle ausbrach. In dieser war ein 32-jähriger Marokkaner inhaftiert. Dieser erlitt stärkere Verbrennungen am Körper sowie eine Rauchgasvergiftung. Er wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital transportiert.